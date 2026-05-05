HONOR Play 80 Plus с АКБ на 7500 мАч оценили в 250 долларов

Компания HONOR представила недорогой смартфон Play 80 Plus, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 7500 мАч. Новинка также имеет в своём оснащении 4-нанометровый процесcор Qulcomm Snapdragon 4 Gen 4 с максимальной частотой 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 613, выделенную кнопку для активации ИИ-функций, 6,61-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1010 нит, селфи-камеру на 5 Мп и тыльную камеру разрешением 13 Мп, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной проводной зарядки, предустановленную фирменную прошивку MagicOS 10.0 на основе ОС Android 16, а также защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64. Смартфон оценен в 250 и 310 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

