Представлен бюджетный смартфон HONOR Play11C

Компания HONOR пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Play11C, цена которой пока не раскрывается. Новинку оснастили 8-ядерным 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2 (производительность примерно 500 тысяч баллов в AnTuTu11/10), 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, 6,75-дюймовым дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц и разрешением 720:1600 (плотность 260 ppi), аккумулятором ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, 13-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, а также корпусом с усиленной прочностью.