Huawei продала 3 миллиона смартфонов Nova 15

Сетевые источники раскрыли подробности об успехах серии смартфонов Huawei Nova 15, которые были представлены в самом конце прошлого года. Утверждается, что на данный момент было реализовано более 3 миллионов устройств. В российской продаже базовая модель Nova 15 появилась пару недель назад по цене от 34 тысяч рублей.

Смартфон имеет в своем оснащении 6,7-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1100 нит, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 12 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией), а также селфи-камеру разрешением 50 Мп. Старшая Nova 15 Pro отличается корпусом с металлической рамкой из алюминиевого сплава, 6,84-дюймовым OLED-экраном с динамической частотой обновления от 1 до120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, процессором Kirin 9010S и аккумулятором на 6500 мАч.