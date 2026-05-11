Стала известна дата выхода Huawei Mate XT 2

Авторитетный информатор SuperDimensional поделился информацией о дате выхода новых флагманских смартфонов Huawei. Утверждается, что китайский производитель рассматривает два варианта. В первом складной Mate XT 2 выйдет в начале сентября, а Mate 90 в том же месяце, но позже. Во втором варианте выпуск складного смартфона переносится на октябрь. По данным источника, оба флагмана будут основаны на фирменной однокристальной системе Kirin 9050. При этом Mate XT 2 может получить основную камеру с 200-Мп сенсором, что может стать очень важным прорывом для складывающегося втрое устройства. Напомним, что в оригинальном Mate XT используется камера с модулями на 50 Мп (F1.4–F4.0, оптическая стабилизация и цветовой фильтр RYYB), 40 Мп (сверхширик), 12 Мп (перископ с 5,5-кратным оптическим приближением) и 1,5 Мп.