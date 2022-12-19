MacBook Air получил диагональ в 15,5 дюймов

У компании Apple просто лучшие ноутбуки на рынке — если вам не нужно играть в видеоигры, конечно же. Однако компания всё равно продолжает работать в этом направлении, постепенно улучшая различные характеристики или параметры ноутбуков, чтобы предоставить пользователям ещё больше возможностей. И теперь инсайдеры уверяют, что компания планирует выпустить MacBook Air с диагональю дисплея 15,5 дюйма уже весной 2023 года, чтобы существенно уменьшить шаг между моделями. Это позволит компании гораздо лучше продавать свои ноутбуки, реализовывать массу устройств в нишах, которые ранее не были заняты, и всё в таком духе. На текущий момент у производителя есть модель на 13,3 дюйма в линейке Air, потом идёт модель на 14 дюймов Pro-серии и топовая версия на 16 дюймов в той же Pro-серии.

Получается, что шаг между Air и Pro в меньшей диагонали всего 0,7 дюйма, тогда как разница между моделями Pro 14 и Pro 16 целых два дюйма. Вероятно, производитель решил немного упростить пользователям выбор, создав MacBook Air на 15,5 дюйма — он будет чем-то средним между этими устройствами, так что пользователь сможет с полным комфортом выбирать оптимальную модель по производительности и диагонали дисплея. Другое дело, что стоимость такого ноутбука будет достаточно высокой, так как увеличенный дисплей и габариты корпуса точно приведут к повышению стоимости. И в этом плане, конечно, новый MacBook Air будет не таким уж привлекательным, потому что его основной бонус в доступности.