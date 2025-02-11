MacBook Air получит крайне необычный дисплей

Судя по информации инсайдеров, компания Apple планирует выпустить улучшенную версию MacBook Air в ближайшем будущем, которая получит OLED-дисплей, но перед этим ноутбук перейдёт на продвинутую LCD-панель. Этот переход ожидается в 2027 году, и вместо текущих панелей на основе аморфного кремния будет использоваться технология Oxide TFT. Хотя такие дисплеи не смогут конкурировать с OLED по качеству изображения, они обеспечат лучшую цветопередачу по сравнению со стандартными LCD, которые используются в современных моделях MacBook Air. Панели на основе Oxide TFT обладают рядом преимуществ перед текущими дисплеями и станут значительным апгрейдом.

Они обеспечат более высокую энергоэффективность, улучшенную производительность и чёткое изображение с плавной прокруткой, а также увеличат время автономной работы ноутбука. Среди других преимуществ — равномерная яркость по всей поверхности экрана и более высокая скорость отклика. Новая технология позволит уменьшить размытие в динамичных сценах, что особенно важно при просмотре мультимедиа и в играх (хотя последнее MacBook Air особо не касается). Поставщиками новых панелей станут Samsung и BOE — оба производителя уже разрабатывают производственные мощности для выпуска Oxide TFT-дисплеев. Точные объёмы производства пока не раскрываются, но оба производителя планируют выпускать миллионы единиц, так что проблем с поставками, теоретически, быть не должно. Вопрос только в цене новой матрицы.