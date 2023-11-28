MacBook Air получит охлаждение на основе твердотельной мембраны

Сегодня появился достаточно интересный слух о том, что передовая система охлаждения на базе твердотельных компонентов может быть применена в линейке ноутбуков MacBook Air от Apple, которые в настоящее время используют процессоры M2 и охлаждаются с помощью самого обычного радиатора без активной системы охлаждения. Собственно, система охлаждения Frore AirJet была представлена в рамках выставки СES 2023, на которой были представлены некоторые ноутбуки на базе новой системы охлаждения. Правда, на тот момент не было никакой информации о том, что среди клиентов производителя есть Apple, но, возможно, ситуация резко изменилась в лучшую сторону.

Стоит отметить, что компания Frore создала тонкую конструкцию из различных твердотельных материалов, которые заставляют мембраны внутри конструкции вибрировать. В результате создается обратное давление, которое позволяет направить поток воздуха в определённом направлении. По своей функциональности AirJet работает подобно традиционному вентилятору ноутбука, но не занимает столько ценного места, что позволяет производителям ноутбуков уменьшить толщину своих будущих моделей. И на самом деле это очень важный момент. Так как портативные компьютеры компании Apple используют особый дизайн охлаждения на базе обычного радиатора без дополнительного активного охлаждения, процессор M2 при длительных нагрузках может начать ограничивать тактовые частоты, дабы снизить температуру на корпусе. С новой системой охлаждения таких проблем не будет.
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