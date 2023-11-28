MacBook Air получит охлаждение на основе твердотельной мембраны

Стоит отметить, что компания Frore создала тонкую конструкцию из различных твердотельных материалов, которые заставляют мембраны внутри конструкции вибрировать. В результате создается обратное давление, которое позволяет направить поток воздуха в определённом направлении. По своей функциональности AirJet работает подобно традиционному вентилятору ноутбука, но не занимает столько ценного места, что позволяет производителям ноутбуков уменьшить толщину своих будущих моделей. И на самом деле это очень важный момент. Так как портативные компьютеры компании Apple используют особый дизайн охлаждения на базе обычного радиатора без дополнительного активного охлаждения, процессор M2 при длительных нагрузках может начать ограничивать тактовые частоты, дабы снизить температуру на корпусе. С новой системой охлаждения таких проблем не будет.