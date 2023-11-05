MacBook Pro теперь умеет определять попадания жидкости в систему

По информации инсайдеров, владельцы компьютеров Mac довольно часто пытаются предъявить ложные претензии по гарантии компании Apple, особенно, когда дело касается аппаратных неисправностей, вызванных воздействием жидкости. Дело в том, что раньше было невозможно определить, был компьютер Mac повреждён в результате попадания жидкости, но производитель исправил ситуацию. Ограниченная гарантия, предоставляемая Apple, не покрывает повреждения от воды, но компания и её сотрудники раньше не имели возможности определить, был ли Mac повреждён жидкостью. Теперь, согласно информации информационного издания 9to5Mac, в macOS Sonoma 14.1 появился новый системный инструмент liquiddetectiond, который, судя по названию, может определить, был ли компьютер подвержен воздействию жидкости.

Этот инструмент работает в фоновом режиме, чтобы собирать необходимые данные о коррозии и прочих проблемах, связанных с жидкостью. У iPhone и iPad уже есть аналогичный инструмент, который предупреждает пользователей о необходимости немедленного отключения устройства от зарядного устройства, чтобы предотвратить необратимые повреждения. В случае с Mac, похоже, что система не предоставляет предупреждений, а лишь собирает данные, чтобы уведомить сотрудников Apple, если в систему устройства попала жидкость. Направлено это на то, чтобы избавить компанию Apple от ремонта компьютеров, которые были залиты водой по вине владельца. Интересное решение.
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