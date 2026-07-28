MacBook Ultra получит процессор текущего поколения

Компания Apple может представить первое за несколько лет масштабное обновление линейки MacBook уже в четвёртом квартале 2026 года. По слухам, новая модель получит название MacBook Ultra — однако переход на OLED-дисплей с поддержкой сенсорного управления и ряд других изменений, вероятно, сделают ноутбук настолько дорогим, что Apple пока не видит необходимости привлекать нескольких поставщиков экранов. По данным The Elec, 14- и 16-дюймовые OLED-панели для MacBook Ultra будет эксклюзивно выпускать Samsung. Компании LG Display и BOE, как сообщается, не рассматриваются в качестве поставщиков, поскольку первоначальные объёмы производства окажутся сравнительно небольшими. Ожидается выпуск около 2,5 миллиона устройств, поэтому новинка вряд ли сможет заметно повлиять на рынок премиальных ноутбуков.

При этом источники утверждают, что Apple намерена использовать в MacBook Ultra процессоры M5 Pro и M5 Max, которые уже применяются в нынешних моделях с mini-LED-дисплеями. Если эта информация подтвердится, у владельцев текущих устройств будет не так много причин для обновления. По слухам, компания отказалась от выпуска M6 Pro и M6 Max, решив пропустить одно поколение и сразу перейти к процессорам M7 Pro и M7 Max. Использование уже существующих процессоров в сочетании с заметным ростом цен, обусловленным новым дизайном, а также продолжающимся подорожанием памяти и накопителей, может негативно сказаться на спросе. И это звучит вполне логично.
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