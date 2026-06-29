Apple откажется от M6 Pro и M6 Max

По данным информационного издания Bloomberg, компания Apple пересматривает свою дорожную карту выпуска процессоров — будущие Mac могут выйти по совсем иной схеме, чем предыдущие поколения M-серии. Вместо привычного выпуска полноценной линейки M6, Apple, как сообщается, планирует представить только базовый процессор M6 для устройств начального уровня. Этот чип, по данным инсайдеров, будет использоваться в обновлённом 14-дюймовом MacBook Pro и, возможно, в других более доступных моделях Mac. При этом Apple якобы не разрабатывает версии M6 Pro и M6 Max, что станет первым случаем, когда поколение M-серии выйдет без старших модификаций. Компания, по слухам, ускоряет внедрение технологий, которые изначально планировались на более поздние сроки, чтобы лучше поддерживать задачи искусственного интеллекта и более требовательные графические нагрузки.

Процессор M6 станет первым Mac-чипом Apple, выполненным по 2-нанометровому техпроцессу TSMC, заменяя 3-нанометровую технологию предыдущих поколений. Также ему приписывают пропускную способность памяти около 200 ГБ/сек против примерно 153 ГБ/сек у M5. Среди других ожидаемых улучшений — переработанная архитектура памяти, более быстрые ядра центрального процессора, обновлённый Neural Engine для задач искусственного интеллекта, улучшенные блоки кодирования и декодирования видео, а также обновлённый графический процессор с 12 графическими ядрами вместо 10 у M5. Звучит очень неплохо.
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