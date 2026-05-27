Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2026 на Ryzen AI 7 445

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad X13 2026, которая основана на 6-ядерном 12-поточном процессоре AMD Ryzen AI 7 445 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и встроенной графикой Radeon 840M. Новинку также оснастили 13,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD, 100% покрытием цветовой гаммы sRGB и максимальной яркостью 400 нит, 32 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, батареей ёмкостью 54,7 Втч, портом HDMI 2.1, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, разъемом USB-A 3.2 Gen 1, 3,5-мм аудиогнездом, корпусом из углеродного волокна толщиной 16 мм и массой 1 кг. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1620 или 1770 долларов в зависимости от объема SSD.