ASUS представила ультратонкий ноутбук A14 Air (2026)

Компания ASUS представила ультралёгкий ноутбук A14 Air (2026), который делает акцент на мобильности без отказа от современного железа. Масса ноутбука составляет всего 990 грамм, а толщина корпуса — 14,9 мм. При этом устройство оснащено 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880х1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10. Дисплей обеспечивает 100% покрытие цветового пространства DCI-P3, пиковую яркость до 600 нит, контрастность 1000000:1 и заводскую калибровку с показателем Delta E ниже 1, что говорит о высокой точности цветопередачи. В основе ноутбука лежит процессор AMD Ryzen 9 8945H с 8 ядрами и 16 потоками.

Максимальная частота достигает 5,2 ГГц, а за обработку графики отвечает встроенное ядро Radeon 780M. Также предусмотрен блок Ryzen AI, обеспечивающий производительность в задачах искусственного интеллекта до 39 TOPS. Система охлаждения включает два вентилятора и две тепловые трубки. По словам ASUS, система способна поддерживать уровень производительности до 45 Вт, плюс пользователь сможет выбирать между режимами Silent, Standard и Performance в зависимости от нагрузки. Ноутбук будет доступен с 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ, для расширения хранилища предусмотрен дополнительный слот M.2. Ещё ASUS A14 Air (2026) получил аккумулятор ёмкостью 70 Втч, Windows 11 и инфракрасную камеру для распознавания лица через Windows Hello. Звучит весьма неплохо на самом деле.