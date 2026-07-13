ASUS представила ультратонкий ноутбук A14 Air (2026)

Максимальная частота достигает 5,2 ГГц, а за обработку графики отвечает встроенное ядро Radeon 780M. Также предусмотрен блок Ryzen AI, обеспечивающий производительность в задачах искусственного интеллекта до 39 TOPS. Система охлаждения включает два вентилятора и две тепловые трубки. По словам ASUS, система способна поддерживать уровень производительности до 45 Вт, плюс пользователь сможет выбирать между режимами Silent, Standard и Performance в зависимости от нагрузки. Ноутбук будет доступен с 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ, для расширения хранилища предусмотрен дополнительный слот M.2. Ещё ASUS A14 Air (2026) получил аккумулятор ёмкостью 70 Втч, Windows 11 и инфракрасную камеру для распознавания лица через Windows Hello. Звучит весьма неплохо на самом деле.