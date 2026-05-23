Представлен ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5i на Core 7 350

Компания Lenovo представила на глобальном рынке новый компактный и легкий ноутбук IdeaPad Slim 5i (13IWC11), который основан на чипах Intel Core 5 320 или Core 7 350 в зависимости от конфигурации. Новинку также оснастили 8 или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-7467, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, 13,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек или 2560:1600 точек, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, яркостью 400 нит и кадровой частотой 60 или 120 Гц в зависимости от версии, клавиатурой с подсветкой, батареей ёмкостью 54,7 Втч, корпусом с габаритами 295:207:14,3 мм и массой 1,19 кг, двумя интерфейсами USB-A, двумя портами USB-C и разъёмом HDMI, адаптерами беспроводной связи Wi‑Fi 6E/Wi‑Fi 6 и Bluetooth 5.4. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.

