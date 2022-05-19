Machenike выпустил игровой ноутбук с графическим процессором Intel Arc A730M в Китае

Китайская компания Machenike недавно выпустила первый игровой ноутбук с новой высокопроизводительной графической картой Intel Arc A730M.

Игровой ноутбук Machenike Discovery Edition 2022 оснащен 14-ядерным процессором Intel Core i7-12700H в паре с графическим процессором Arc A730M и 16 ГБ памяти DDR5 с частотой 4800 МГц для питания 16-дюймового экрана с разрешением 1440p и частотой 165 Гц. Intel Arc A730M имеет 24 ядра Xe и соединен с 12 ГБ памяти GDDR6 12 Гбит/с на 192-битной шине памяти.

Это второй самый быстрый мобильный графический процессор Arc Alchemist, объявленный в настоящее время сразу после Arc A770M, который имеет еще 8 Xe-Core, более быструю память 16 Гбит/с и 256-битная шина памяти.Machenike Discovery Edition 2022 теперь доступен для предварительного заказа в Китае по стартовой цене 8499 юаней.