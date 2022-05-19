Machenike выпустил игровой ноутбук с графическим процессором Intel Arc A730M в Китае

Китайская компания Machenike недавно выпустила первый игровой ноутбук с новой высокопроизводительной графической картой Intel Arc A730M.

Игровой ноутбук Machenike Discovery Edition 2022 оснащен 14-ядерным процессором Intel Core i7-12700H в паре с графическим процессором Arc A730M и 16 ГБ памяти DDR5 с частотой 4800 МГц для питания 16-дюймового экрана с разрешением 1440p и частотой 165 Гц. Intel Arc A730M имеет 24 ядра Xe и соединен с 12 ГБ памяти GDDR6 12 Гбит/с на 192-битной шине памяти.

Это второй самый быстрый мобильный графический процессор Arc Alchemist, объявленный в настоящее время сразу после Arc A770M, который имеет еще 8 Xe-Core, более быструю память 16 Гбит/с и 256-битная шина памяти.Machenike Discovery Edition 2022 теперь доступен для предварительного заказа в Китае по стартовой цене 8499 юаней.

Представлены ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и Thin…
Представлены ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и ThinСегодня на мероприятии MWC 2022, были представлены новые ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и Think…
Хромбук Samsung Galaxy Chromebook 2 360 получил сенсорный эк…
Хромбук Samsung Galaxy Chromebook 2 360 получил сенсорный экКомпания Samsung пополнила ассортимент хромбуков моделью Chromebook 2 360, которая появится в продаже в В…
Samsung Galaxy Book Go 14 подешевел до 200 долларов…
Samsung Galaxy Book Go 14 подешевел до 200 долларовСетевые источники сообщают о том, что американский сетевой магазин Walmart снизил цену на ноутбук Samsung…
Acer представила Acer Chromebook Spin 514 на базе новых проц…
Acer представила Acer Chromebook Spin 514 на базе новых процСегодня Acer представила свой новый высокопроизводительный трансформируемый и прочный Chromebook Acer Chr…
XMG обновляет ноутбук APEX 15 MAX до процессоров AMD Ryzen 5…
XMG обновляет ноутбук APEX 15 MAX до процессоров AMD Ryzen 5Компания XMG объявила, что ее ноутбук APEX 15 MAX обновлен для поддержки процессоров AMD Ryzen 5000. …
HP заметно обновила ZBook Studio…
HP заметно обновила ZBook StudioHP ZBook Studio широко известен как один из лучших ноутбуков для рабочих станций на современном рынке. Пр…
Выпущены ноутбуки Lenovo ThinkPad P16, ThinkPad C14 Chromebo…
Выпущены ноутбуки Lenovo ThinkPad P16, ThinkPad C14 ChromeboВо вторник были выпущены модели Lenovo ThinkPad P16 и ThinkPad C14 Chromebook Enterprise на базе новейших…
Acer представила новый Swift 5 — мощный ультрапортативный но…
Acer представила новый Swift 5 — мощный ультрапортативный ноСегодня компания Acer обновила свою популярную линейку ноутбуков Swift новыми моделями Swift 5 и Swift 3.…
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor