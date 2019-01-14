Mad Catz показала две новые клавиатуры

Когда-то давно компания Mad Catz считалась безоговорочным лидером на своем рынке — она выпускала какие-то совершенно невероятные мышки и гарнитуры, которые подходили как настоящим профессиональным игрокам, так и тем, кто стремился к этому званию. Потом компания закрылась и теперь вот случилось интересное событие — под брендом Mad Catz представили две новые игровые клавиатуры. Они выполнены на механике, что вполне логично для современного рынка, оснащены RGB подсветкой и прочими бонусами, которые мы так любим. Конечно, пока что цену никто не называет, это лишь аналог небольшого анонса, но уже сейчас понятно, что клавиатуры интересные и будут пользоваться спросом среди потенциальных покупателей. Интересно, что там с качеством.