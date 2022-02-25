Магнитная беспроводная клавиатура DOQO для iPad

DOQO 3 — это идеальный чехол, клавиатура и концентратор, которые созданы для того, чтобы максимально улучшить ваш рабочий процесс, позволяя вам максимально использовать возможности вашего iPad в качестве помощника в работе, каким вы всегда хотели его видеть. Предлагая USB 3.0 PD 20 Вт для iPad, два порта USB 3.0 5 Гбит/с, порт HDMI 2K 60 Гц и удобный слот для карт SD и TF для расширения памяти и удобной передачи изображений или видео с камер.

DOQO 3 оснащен очень мощным магнитом. Он поддерживает функцию съемного чехла и обеспечивает как безопасность вашего планшета Apple, так и стабильность вашей работы. Вы можете максимально использовать свой iPad, зная, что он никогда не упадет и не отсоединится случайно.

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