Майнинг убивает рынок видеокарт

Майнинг опять навредил геймерам - теперь говорят о том, что цены на видеокарты вновь будут расти из-за огромного спроса на данные железки на рынке. Дело в том, что некоторые компании, производящие видеокарты, замечают огромный спрос со стороны потребителей - почти все карты в магазинах раскупают быстрее, чем их успевают выпускать. Естественно, на фоне такого громадного спроса можно спокойно продавать свои видеокарты дороже и их так же купят, как и предыдущие модели. То есть, если раньше производитель продавал видеокарту по одному ценнику, то теперь будет по совершенно иному, более высокому, и если вы планировали собирать компьютер сейчас, то не стоит - у вас слишком много денег уйдет на переоцененный товар с громадной стоимостью. Сейчас вообще лучше покупать консоль и играть на ней в игры.