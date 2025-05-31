Макет iPhone 17 Pro Max показали на видео

Информатор Маджин Бу опубликовал видео, на котором якобы запечатлен макет iPhone 17 Pro Max. Первое, что бросается в глаза, это возросшая толщина устройства. По словам источника, толщина смартфона равна 8,725 мм, в то время как актуальный iPhone 16 Pro Max демонстрирует более скромный показатель 8,25 мм. Предполагается, что флагман «потолстел» из-за более ёмкого аккумулятора, но не уточняется какого – нового кремниевого или обычного.

Напомним, что Apple также готовит к выпуску смартфон iPhone 17 Air, которому приписывают корпус толщиной 5,5 мм и массой 145 граммов. При этом он должен получить батарею ёмкостью всего 2800 мАч. Презентация новинок ожидается осенью этого года.

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