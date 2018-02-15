Малиново-розовый LG V30+ вышел в России

Компания LG дала старт российским продажам флагманского смартфона V30+ в новой расцветке «Малиновая роза». Аппарат доступен по обычной рекомендованной цене в 59 990 рублей.

Напомним, что дебютировавший в прошлом году LG V30 получил 6-дюймовый OLED FullVision-дисплей с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9, двойную камеру Crystal Clear Lens с рекордной светосилой f/1.6, 5 Мп фронтальную камеру, восьмиядерный процессор Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, продвинутую аудионачинку, аккумулятор на 3300 мАч с функциями быстрой и беспроводной зарядки, сканер отпечатков пальцев, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и от падений по MIL-STD 810G, а также ОС Android 7.1.2 Nougat с прошивкой LG UX 6.0+. LG V30+ отличается от стандартной модели лишь увеличенным вдвое объемом внутренней памяти – 128 ГБ.