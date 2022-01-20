Малоизвестные китайские производители видеокарт планируют выпуск 5-нм и 7-нм чипов в 2022 году

Несколько китайских производителей графических процессоров намерены уже в этом году создавать графические процессоры с использованием 5-нм или 7-нм узлов, что может стать для них проблемой, учитывая, что ключевые клиенты TSMC уже имеют предоплаченные TSMC для получения льготного доступа к этим узлам. Речь идет о компаниях Innosilicon, которая работает с Imagination Technologies IP, Changsha Jingjia Microelectronics и Biren Technology, которые являются неизвестными игроками на рынке графических процессоров.

Говорят, что Fantasy One от Innosilicon предлагает производительность, аналогичную GeForce RTX 2070, а это означает, что он может даже составить конкуренцию графическим процессорам Intel Arc. Changsha Jingjia Microelectronics объявила о своем первом графическом процессоре еще в декабре прошлого года с серией JM9, которая, как говорят, предлагает около 80 процентов производительности GeForce GTX 950, что ставит ее в категорию офисных ПК в наши дни. Biren Technology анонсировала BR100 в октябре прошлого года, и, по-видимому, он уже производится на 7-нм узле TSMC, хотя о производительности ничего не известно. Более важный вопрос заключается в том, окажет ли какой-либо из этих продуктов какое-либо влияние на рынок графических процессоров, поскольку в лучшем случае они могут разгрузить некоторых клиентов в КНР от покупки графических процессоров у AMD, Intel и Nvidia, пока эти компании не докажут, что они могут поставлять жизнеспособные продукты.