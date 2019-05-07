Master & Dynamic MW65 — новые наушники с шумоподавлением

Компания Master & Dynamic анонсировала новые наушники MW65 с активным шумоподавлением. Наушники MW65 имеют почти тот же дизайн и стиль, что и его предшественник MW60. Как и многие другие модели от компании, MW65 будет выпускаться в коричневой коже с серебристым металлом и черной коже с вариантами цветовой гаммы. M & D обычно добавляет больше цветов, поэтому, если вы предпочитаете красную или темно-синюю кожу, доступную на MW60, она может появиться в будущем.

MW65 подключаются по беспроводной связи через Bluetooth 4.2, также компания обещает диапазон с сопряженным устройством до 2 метров. Что касается времени работы, компания заявляет, что вы можете прослушивать музыку до 24 часов без подзарядки. Более того, функция быстрой зарядки восполнит 50 процентов всего за 15 минут. Индикатор уровня заряда батареи будет светиться зеленым, когда батарея полностью заряжена, оранжевым на среднем уровне и красным, когда садится батарея.

Как и многие наушники в наши дни, MW65 имеет специальную кнопку для голосового ассистента — Google Assistant. Также есть специальная кнопка для АНК, которая позволяет переключаться между тремя вариантами: Высокий (самолеты и шумные районы), Низкий (ветер или более тихие места) и Выкл. Компания оценила наушники в $ 499, что намного дороже, чем популярные варианты наушников с шумоподавлением от Sony и Bose.