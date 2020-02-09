Компания Master & Dynamic представила нашники ручной работы

Бренд из города Нью-Йорк Master & Dynamic анонсировал две новые модели беспроводных наушников. Версии представлены в двух цветах Jade Green и Black Pearl. Наушники поставляются в гладком корпусе из нержавеющей стали.

Беспроводные наушники Master & Dynamic MW07 PLUS True изготовлены из ацетата ручной работы. Наушники используют подключение по каналу Bluetooth 5.0. Диапазон беспроводной связи составляет около 30 метров. MW07 PLUS True гарантируют до 10 часов воспроизведения.

Наушники MW07 Plus можно приобрести в интернет-магазине Master & Dynamic. Стоимость наушников MW07 PLUS True начинается от 18000 рублей.