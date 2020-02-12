MasterBox MB311L ARGB и MB320L ARGB официально доступны

Представленные корпуса на CES 2020 Cooler Master MasterBox MB311L ARGB и MB320L ARGB стали официально доступны для заказа.

Оба корпуса поддерживают материнские платы Micro ATX и Mini ITX. В корпусе установлены два 120 мм вентилятора с ARGB подсветкой и имеются два отсека для накопителей 2,5 и 3,5 дюймовых. Корпуса оборудованы пылевыми фильтрами спереди, на верхней и нижней панели.

Максимальная высота кулера составляет 166 мм, длина видеокарты 344 мм. Отличие корпусов только в передней панели, MB311L использует Fine Mesh - вентиляционные отверстия в виде сот. MB320L использует панель DarkMirror, изготовленная из акрила. Передняя панель оборудована двумя USB 3.2 Gen 1, 3,5 дюймовым аудиоразъемом, контроллером ARGB и разъемом для микрофона. Корпуса доступны по цене от 60 долларов и станут доступны с 18 февраля.