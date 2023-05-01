Matrox совместно с Intel представила свои новейшие видеокарты

У Intel, вероятно, действительно есть особый подход к старым брендам, которые лет десять-двадцать назад были лидерами на рынке видеокарт. Сначала была Sparkle, которая после длительного перерыва начала выпускать свои видеокарты именно для Intel, а теперь на борт Arc Alchemist компания Intel взяла и компанию Matrox. Данная компания сегодня анонсировала новую серию графических карт Luma на основе Arc A310 и Arc A380, которые являются одними из лучших на современном рынке за свои деньги. Серия Arc A3 использует чип ACM-G11, а в целом разница между Arc A310 и Arc A380 сводится к тому, что у первой на две ядра Xe меньше и на 2 ГБ меньше GDDR6 памяти на ограниченном 64-битном интерфейсе памяти. И, в результате, оба графических ускорителя появились на рынке без большого шума.

Например, Arc A380 сначала была доступна только в Китае, а затем Intel запустила Arc A310, просто добавив видеокарту в ассортимент на официальном сайте. Matrox является одним из немногих производителей, если не первым в мире, который выпустил дискретную видеокарту Arc A310, и не одну, а сразу две модели. Luma A310 и Luma A310F — это графические карты низкого профиля, которые легко помещаются в любую систему малого форм-фактора (SFF). Отличные новости для тех, кто хочет собрать компьютер для работы и игр, но при этом не особо желает использовать огромный компьютерный корпус, который собирает море пыли. Будем надеяться, что данные видеокарты доберуться и до нашего рынка по адекватной цене.