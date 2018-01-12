Maze Alpha X на 128 ГБ появился в продаже

Компания Maze дала старт продажам смартфона Alpha X с увеличенным объёмом встроенной памяти – 128 ГБ вместо 64 ГБ. Также новая версия отличается сенсором камеры: 13-Мп Sony IMX218 уступил место 16-Мп Omnivision OV16880. Цена старшей версии составляет 250 долларов против 210 долларов у младшей. Напомним, что Maze Alpha X оснастили 6-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, 13/16-Мп основной камерой, 8-Мп фронтальной камерой, процессором MediaTek Helio P25, аккумулятором на 3900 мАч и сканером отпечатков пальцев на передней панели.