MediaTek Dimensity 9400 получит самый мощный графический чип на рынке

Компания MediaTek, если информация инсайдеров верна, выпустит новый мобильный флагманский процессор Dimensity 9400 уже в следующем месяце. И он будет оснащён передовым графическим процессором Immortalis-G925 от компании Arm, который, по заявлению тайваньской компании, станет самым производительным и эффективным графическим ускорителем на мобильном рынке на сегодняшний день. Недавние тесты подтвердили, что это может быть правдой с точки зрения «сырой производительности». Данный графический ускоритель набрал 134 кадра в секунду в тесте GFX Aztec при разрешении 1440p на базе API Vulkan, что значительно выше, чем 72 кадра у Apple A18 Pro и 95 кадров у прошлогоднего Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm.

Стоит напомнить, что тест Aztec входит в пакет GFXBench и предназначен для симуляции интенсивной игровой 3D-среды, чтобы нагрузить графическое оборудование до предела, особенно с использованием технологии Vulkan — одного из самых высокопроизводительных графических API. И этот тест явно демонстрирует весь потенциал Dimensity 9400 с Immortalis-G925, однако конечная производительность мобильного процессора будет сильно зависеть от того, какие системы охлаждения будут использовать производители смартфонов в 2025 году. Стоит понимать, что если процессор действительно мощный, но он перегревается и теряет производительность из-за троттлинга, то все его преимущества сходят на нет буквально мгновенно. Будем ждать официальных данных уже после релиза.