MediaTek Dimensity 9500 оказался не очень уж мощным чипом

MediaTek, по слухам, представит свой флагманский чип Dimensity 9500 на сутки раньше, чем Qualcomm раскроет Snapdragon 8 Elite Gen 2, что могло бы дать компании определённое преимущество. Однако этот эффект быстро нивелируется результатами последних тестов — новый процессор MediaTek показал себя в бенчмарках не слишком впечатляюще. Тем не менее, делать окончательные выводы пока рано — на то есть причины. В базе Geekbench 6 недавно появился результат грядущего Vivo X300 с Dimensity 9500 — 2352 балла в одноядерном тесте и 7129 в многоядерном. Ранее ожидалось, что новинка получит конфигурацию ядер 2 + 6, как у Snapdragon 8 Elite Gen 2, однако в реальности используется схема 1 + 3 + 4, при этом максимальная частота старшего ядра составляет 4,20 ГГц (немного выше, чем 4,00 ГГц при тестировании).

По словам инсайдера, чип работал ниже заявленных частот, что и могло привести к таким скромным показателям. Вероятно, Dimensity 9500 ещё находится на этапе оптимизации, и ближе к релизу результаты будут выше. Стоит отметить, что и Snapdragon 8 Elite Gen 2 в тестах (в составе Samsung Galaxy S26 Edge) также работал с урезанной частотой производительных ядер — 4,00 ГГц вместо стандартных 4,74 ГГц. Даже так он показал 3393 балла в одноядерном и 11515 баллов в многоядерном тесте, что до 61% быстрее, чем у Dimensity 9500. Оба чипа тестировались при пониженных частотах, так что сравнение можно считать относительно корректным. И фанатам MediaTek это не сильно понравится.