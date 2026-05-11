MediaTek готовит к релизу Dimensity 8600

Компания MediaTek готовит к выпуску не только флагманский процессор Dimensity 9600, но и новый Dimensity 8600 для смартфонов среднего ценового сегмента. И это особенно важно, поскольку в последнее время именно процессоры серии Dimensity доминируют в рейтингах AnTuTu среди устройств этого класса, тогда как Qualcomm, похоже, постепенно уступает этот рынок конкуренту. Согласно свежему слуху из Китая, Dimensity 8600 будет производиться по 3-нм техпроцессу. Это станет заметным шагом вперёд по сравнению с Dimensity 8500, который создавался по 4-нм технологии.

Также источник утверждает, что новый процессор получит полностью обновлённую архитектуру, хотя конкретные детали пока не раскрываются. Серия Dimensity 8 уже давно известна использованием исключительно производительных ядер без энергоэффективных решений, поэтому ожидается переход на более современные ядра. При этом пока неизвестно, решится ли MediaTek добавить Prime-ядро, поскольку серия традиционно делает ставку на баланс цены и производительности. Сейчас смартфоны с новым Dimensity 8600 уже тестируют OPPO, vivo и их суббренды. Ожидается, что первые устройства на базе этого процессора появятся до конца года. При этом надеяться на какой-то впечатляющий скачок стоимости всё же не стоит — компания даст +10-15% производительности в лучшем случае. Всё же у неё нет необходимости прыгать выше головы, пока у конкурента нет ни единого серьёзного решения в этом ценовом сегменте.