MediaTek готовит к релизу Dimensity 8600

Компания MediaTek готовит к выпуску не только флагманский процессор Dimensity 9600, но и новый Dimensity 8600 для смартфонов среднего ценового сегмента. И это особенно важно, поскольку в последнее время именно процессоры серии Dimensity доминируют в рейтингах AnTuTu среди устройств этого класса, тогда как Qualcomm, похоже, постепенно уступает этот рынок конкуренту. Согласно свежему слуху из Китая, Dimensity 8600 будет производиться по 3-нм техпроцессу. Это станет заметным шагом вперёд по сравнению с Dimensity 8500, который создавался по 4-нм технологии.

Также источник утверждает, что новый процессор получит полностью обновлённую архитектуру, хотя конкретные детали пока не раскрываются. Серия Dimensity 8 уже давно известна использованием исключительно производительных ядер без энергоэффективных решений, поэтому ожидается переход на более современные ядра. При этом пока неизвестно, решится ли MediaTek добавить Prime-ядро, поскольку серия традиционно делает ставку на баланс цены и производительности. Сейчас смартфоны с новым Dimensity 8600 уже тестируют OPPO, vivo и их суббренды. Ожидается, что первые устройства на базе этого процессора появятся до конца года. При этом надеяться на какой-то впечатляющий скачок стоимости всё же не стоит — компания даст +10-15% производительности в лучшем случае. Всё же у неё нет необходимости прыгать выше головы, пока у конкурента нет ни единого серьёзного решения в этом ценовом сегменте.
Смартфон Sony Xperia 1 VIII будет стоить 1870 евро …
В каталоге Amazon Germany появилась страница флагманского смартфона Sony Xperia 1 VIII, который еще не бы…
Продажи iPhone вновь бьют рекорды…
Выручка компании Apple от продаж iPhone выросла на 22% и достигла 57 миллиардов долларов за последние мес…
REDMI K90 Max с АКБ 8550 мАч оценен в 440 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI K90 Max, одной из особенностей которой ста…
iQOO 15 Apex Edition оценили в 780 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 15 Apex Edition, которая может похвастаться т…
Официально: OPPO K15 Pro+ получит 165-Гц экран …
Компания OPPO раскрыла новые подробности о смартфонах K15 Pro и K15 Pro+, которые будут представлены уже …
OPPO K15 Pro+ с АКБ на 8000 мАч оценен в 510 долларов …
Компания OPPO объявила цены на представленный сегодня смартфон K15 Pro+, в основе которого лежит производ…
Официально: Realme Narzo 100 Lite 5G готов к выходу…
Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Narzo 100 Lite 5G состоится в Индии 14 ап…
Huawei Enjoy 90 Pro Max показали на фото после анонса…
Китайские источники опубликовали живые фото представленного на днях смартфона Huawei Enjoy 90 Pro Max, ко…
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor