MediaTek и Qualcomm теряют позиции на рынке

Стремительный рост цен на чипы памяти меняет структуру рынка смартфонов. Производители всё чаще делают ставку на дорогие устройства с высокой маржинальностью, тогда как бюджетные модели продаются хуже. В результате эти изменения затронули и рынок мобильных процессоров — об этом сообщает Counterpoint. MediaTek остаётся крупнейшим поставщиком процессоров для смартфонов, однако её доля рынка сократилась с 38% в первом квартале 2025 года до 32% в первом квартале 2026 года. Основные позиции компании сосредоточены в бюджетном и среднем сегментах, которые сейчас испытывают давление из-за снижения спроса. Qualcomm остаётся вторым крупнейшим поставщиком мобильных процессоров, однако её доля рынка также снизилась по сравнению с прошлым годом.

Аналитики связывают это с серией Galaxy S26 — смартфоны появились в продаже позже обычного и фактически продавались лишь последний месяц квартала. Кроме того, часть моделей получила процессор Samsung Exynos 2600 вместо Snapdragon. Дополнительное давление испытывают линейки Snapdragon 4 и Snapdragon 6, ориентированные на бюджетные и среднеценовые устройства. Samsung, напротив, смогла увеличить поставки процессоров Exynos относительно первого квартала прошлого года. Всё больше смартфонов Galaxy используют фирменные решения компании, включая флагманский Exynos 2600, а также Exynos 1680 в Galaxy A57 и Exynos 1480 в Galaxy A37. Четвёртое место занимает компания Apple, хотя она на самом деле чипы сама не выпускает.
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