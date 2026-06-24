MediaTek повысит цену на флагманский процессор

Компания MediaTek, по данным инсайдеров, готовится поднять стоимость своего будущего флагманского процессора — Dimensity 9600 Pro, вероятно, будет стоить около 216 долларов, что заметно выше предыдущего поколения. Процессор Dimensity 9500, текущий флагманский чип компании, сейчас продаётся примерно за 180 долларов, то есть новинка будет на 20% дороже. Этот рост объясняют ростом спроса на новые смартфоны и улучшением ситуации на развивающихся рынках, хотя не совсем понятно, как это работает, ведь из-за дефицита чипов памяти наоборот продажи смартфонов заметно просели. Также инсайдер заявил, что ожидается две версии процессора — стандартная и более мощная с индексом Pro. Версия Pro, по слухам, будет использовать процесс TSMC класса N2P, то есть 2 нм, и предложит поддержку более быстрой памяти LPDDR6, тогда как обычная версия может остаться на N2 и LPDDR5X.

Ещё ожидается поддержка накопителей UFS 5.0, обновлённый графический процессор Arm Magni и улучшенные возможности искусственного интеллекта. Да и переход на 2 нанометра даёт прирост энергоэффективности и пиковой производительности, что крайне важно для производителей флагманских устройств. Проблема лишь в том, что такое повышение цены, вероятно, приведёт к небольшому росту стоимости самих смартфонов, а они и так сейчас продаются по довольно высокой цене из-за ОЗУ и встроенной памяти. То есть можно предположить, что флагманские смартфоны вновь станут дороже на несколько процентов.