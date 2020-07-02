MediaTek представила Smart TV Chip S900

В последнее время многие производители, которые выпускали исключительно процессоры для смартфонов, стали активно разрабатывать процессоры уже для телевизоров, так как на этом сегменте тоже можно заработать. Например, компания MediaTek выпустила свой новый процессор для умных телевизоров под названием Smart TV Chip S900, который дает возможность телевизору работать на 8К-разрешении, с поддержкой Wi-Fi 6 и прочих технологий. Пока что не совсем понятно, сколько этот процессор будет стоить, но это даст серьезный толчок в развитии умных телевизоров, у которых теперь заметно больше различных функций и преимуществ. Будем ждать первые телевизоры на этом процессоре и тогда можно будет говорить о преимуществах или недостатках.