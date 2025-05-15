MediaTek представила новый процессор Dimensity 9400e

Вчера компания MediaTek представила новый процессор Dimensity 9400e, который пополнил линейку флагманских чипов компании. Новинка расположилась ниже моделей Dimensity 9400 и 9400+, представляя собой по сути слегка доработанный и переименованный Dimensity 9300+ прошлого года. Как и предшественник, Dimensity 9400e использует архитектуру All Big Core, включающую 1 ядро Cortex-X4 с частотой 3,4 ГГц, 3 ядра Cortex-X4 на 2,85 ГГц и 4 ядра Cortex-A720 с частотой 2,0 ГГц. Однако в сравнении с Dimensity 9300+, новинкой поддерживаемая оперативная память LPDDR5X, ограниченная скоростью 8533 МГц против 9600 МГц у предшественника. Графический процессор также остался без изменений — это 12-ядерный Immortalis-G720 MC12 с поддержкой аппаратного рейтрейсинга.

Большинство мультимедийных и коммуникационных функций сохранилось от Dimensity 9300+, но есть и улучшения. Так, скорость передачи данных по Wi-Fi возросла до 7,3 Гбит/сек против 6,5 Гбит/сек. Кроме того, обновилась версия Bluetooth до 6.0 с новой системой, обеспечивающей дальность связи до 5 км при прямой видимости. Ещё процессор поддерживает последнюю версию MediaTek NeuroPilot SDK, которая расширяет возможности искусственного интеллекта. В игровом плане Dimensity 9400e предлагает всё те же технологии MediaTek HyperEngine и Adaptive Gaming Technology, что и Dimensity 9300+, обеспечивающие высокую производительность и энергоэффективность. То есть это крайне минорное обновление.