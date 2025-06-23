MediaTek представила процессор Dimensity 8450

Вчера компания MediaTek официально анонсировала новый процессор Dimensity 8450, который стал преемником Dimensity 8400 (он был выпущен в декабре 2024 года). Как видно из названия, апгрейд носит эволюционный характер — основное внимание уделено улучшениям «под капотом». Например, Dimensity 8450 всё ещё изготавливается по второму поколению 4-нм техпроцесса TSMC, а конфигурация процессорных ядер не изменилась — речь идёт про 1x Cortex-X4 с тактовой частотой 3,25 ГГц, 3x Cortex-A720 на 3,0 ГГц и 4x Cortex-A520 на 2,1 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-G720 MC7, работающий на частоте 1300 МГц. Да, всё это абсолютно идентично предыдущему Dimensity 8400.

Тем не менее, MediaTek улучшила производительность в играх и работе с изображениями. Видеоядро теперь использует движок StarSpeed Engine, повышающий стабильность и плавность в играх. Кроме того, обновлённый ISP (процессор обработки изображений) теперь лучше подходит для стриминга в реальном времени, поддерживает камеры до 320 Мп и умеет обрабатывать HDR без задержек. Модуль NPU тоже улучшили — теперь он работает с Agentic AI Engine, что позволяет запускать генеративные ИИ-функции и LLM-модели прямо на устройстве. Наконец, 5G-модем получил новую функцию энергосбережения — UltraSave 3.0+, которая снижает энергопотребление во время работы в сетях пятого поколения. MediaTek позиционирует Dimensity 8450 как чип для премиум-сегмента среднего класса, и в ближайшие недели он появится в новых моделях смартфонов от разных производителей.
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