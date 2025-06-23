MediaTek представила процессор Dimensity 8450

Тем не менее, MediaTek улучшила производительность в играх и работе с изображениями. Видеоядро теперь использует движок StarSpeed Engine, повышающий стабильность и плавность в играх. Кроме того, обновлённый ISP (процессор обработки изображений) теперь лучше подходит для стриминга в реальном времени, поддерживает камеры до 320 Мп и умеет обрабатывать HDR без задержек. Модуль NPU тоже улучшили — теперь он работает с Agentic AI Engine, что позволяет запускать генеративные ИИ-функции и LLM-модели прямо на устройстве. Наконец, 5G-модем получил новую функцию энергосбережения — UltraSave 3.0+, которая снижает энергопотребление во время работы в сетях пятого поколения. MediaTek позиционирует Dimensity 8450 как чип для премиум-сегмента среднего класса, и в ближайшие недели он появится в новых моделях смартфонов от разных производителей.