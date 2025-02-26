MediaTek представила процессоры Dimensity 7400 и Dimensity 7400X

Компания MediaTek продолжает тенденцию незначительных обновлений своих мобильных процессоров нового поколения — они получают минорные улучшения по сравнению с предшественниками. Например, новые Dimensity 7400 и Dimensity 7400X практически идентичны прошлогодним Dimensity 7300 и Dimensity 7300X, за исключением одного заметного изменения — разгона четырёх ядер Cortex-A78 на 100 МГц. Теперь их максимальная частота составляет 2,6 ГГц. Процессоры нового поколения также получили два энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Как и в прошлом году, версия Dimensity 7400X поддерживает работу с двумя дисплеями и будет использоваться в будущих складных смартфонах-раскладушках. Правда, пока что не заявлена ни одна модель, которая будет работать на этом процессоре.

Кроме того, новые чипы серии Dimensity 7000 производятся по 4-нм техпроцессу TSMC. Они оснащены тем же графическим ускорителем Arm Mali-G615, поддерживают оперативную память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. MediaTek также внедрила Adaptive Gaming Technology 3.0, которая оптимизирует производительность системы на кристалле для продления времени автономной работы. А технология MediaTek Network Observation System обеспечивает точное переключение между 5G и Wi-Fi, используя продвинутые алгоритмы «предсказания» сети. В плане связи устройства получат 5G-модем, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Довольно интересные процессоры, но не совсем понятно, для чего они нужны.
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