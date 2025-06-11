MediaTek представит Dimensity 9500 уже этим летом

Судя по информации сразу нескольких источников, компания Qualcomm планирует представить новый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite 2 в конце сентября текущего года, и его главным конкурентом, без сомнений, станет Dimensity 9500 от MediaTek. Соответственно, вполне логично задаться вопросом о том, когда стоит ждать анонс нового флагмана от MediaTek. Согласно свежему слуху от известного китайского издания Digital Chat Station, MediaTek может опередить Qualcomm и представить свой чип раньше. Китайские производители смартфонов, как ожидается, не станут тянуть с анонсами устройств на базе новых процессоров — традиционные флагманы, которые обычно выходят с октября по декабрь, могут быть представлены уже к концу сентября.

Если эта информация подтвердится, сентябрь обещает быть крайне насыщенным в мире мобильных технологий — ведь в этом же месяце Apple традиционно презентует новые iPhone. Интересно, что для некоторых Android-брендов нынешние флагманы (по крайней мере на китайском рынке) будут находиться в продаже всего 9–10 месяцев, прежде чем появятся их преемники. Как отреагируют покупатели на столь быструю смену поколений — пока вопрос открытый. Но обычно пользователи не очень рады тому факту, что они покупают в 2025 году флагман, и уже в 2025 году он становится, условно говоря, устаревшим. С другой стороны, разница в производительности чипов будет не настолько огромной, чтобы из-за этого переживать. Да и пока что это лишь слухи.
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