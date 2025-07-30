MediaTek заработала 3 миллиарда долларов на чипах

На рынке флагманских мобильных процессоров по-прежнему доминируют MediaTek и Qualcomm, но MediaTek вновь доказала, что её процессоры Dimensity 9400 и 9400+ входят в число лучших решений на рынке. Эти чипы помогли тайваньскому производителю полупроводников достичь рекордной выручки в 3 миллиарда долларов в премиум-сегменте, а годовой рост в этой категории прогнозируется на уровне 40%, особенно с учётом скорого выхода Dimensity 9500. По итогам второго квартала 2025 года MediaTek сообщила о выручке в 5 миллиардов долларов — это на 18,1% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Однако по сравнению с первым кварталом текущего года наблюдалось небольшое снижение на 1,9%, что компания объяснила неблагоприятным валютным курсом.

Ожидается, что Dimensity 9500 будет представлен в третьем квартале, и MediaTek уже заявила, что новинка привлекла больше клиентов и производителей смартфонов, чем прошлые поколения 9400 и 9400+. На этом компания останавливаться не собирается — уже в четвёртом квартале 2025 года MediaTek начнёт вывод на производство своего следующего флагманского чипа, который будет изготавливаться по передовому 2-нм техпроцессу от TSMC. Пока же Dimensity 9500, выход которого ожидается позже в этом году, будет массово производиться на основе третьего поколения 3-нм техпроцесса TSMC. Соответственно, MediaTek остаётся в одном ряду с Qualcomm и Apple, которые также будут использовать эту технологию для своих будущих чипов.