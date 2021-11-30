Механическая беспроводная клавиатура Eclipse EC66

В клавиатуре Eclipse EC66 используются колпачки клавиш PBT с профилем MDA. Кнопки клавиатуры обработаны методом сублимации красителя, что гарантирует, что буквы не исчезнут при длительном использовании. В правом верхнем углу клавиатуры находится алюминиевая кнопка. Вы можете запрограммировать кнопку на любую функцию, которая вам нужна, что сделает ежедневное использование более интересным и удобным. Чтобы свести к минимуму разрыв между большими и маленькими клавишами при печати и звуке, компания также улучшила качество стабилизатора и смазали каждый стабилизатор перед упаковкой.