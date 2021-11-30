Механическая беспроводная клавиатура Eclipse EC66

Если вы ищете беспроводную механическую клавиатуру, то вас может заинтересовать механическая клавиатура Eclipse EC66. Клавиатура оснащена клавишами с подсветкой RGB, колпачками клавиш с сублимацией красителя PBT, Bluetooth 5.0, а также прокладкой и компонентами с возможностью горячей замены. Поставляемое программное обеспечение позволяет вам настроить клавиатуру в соответствии с вашими потребностями, назначить клавише любую функцию, которая вам нужна, например макрос, комбинацию клавиш и управление мультимедиа.

В клавиатуре Eclipse EC66 используются колпачки клавиш PBT с профилем MDA. Кнопки клавиатуры обработаны методом сублимации красителя, что гарантирует, что буквы не исчезнут при длительном использовании. В правом верхнем углу клавиатуры находится алюминиевая кнопка. Вы можете запрограммировать кнопку на любую функцию, которая вам нужна, что сделает ежедневное использование более интересным и удобным. Чтобы свести к минимуму разрыв между большими и маленькими клавишами при печати и звуке, компания также улучшила качество стабилизатора и смазали каждый стабилизатор перед упаковкой.