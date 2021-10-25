Механическая клавиатура Angry Miao CYBERBOARD R3

Angry Miao представила свое последнее творение в виде механической клавиатуры CYBERBOARD R3, которая доступна в цветах, вдохновленных цветовой палитрой Уэса Андерсона, Cloud White, Aquatic Green и Budapest Pink. Angry Miao формирует алюминиевый каркас клавиатуры CYBERBOARD с помощью обработки на ЧПУ станке, пескоструйной обработки и анодирования электрофорезом. После этого образуется уникальная матовая керамическая текстура и цветовой оттенок, обеспечивающие более высокий уровень устойчивости к царапинам. Клавиатура оснащена CYBERBOARD новым оборудованием RGB, а 256-уровневое затемнение постоянного тока обеспечивает более высокую частоту обновления и более качественную цветопередачу.

Электрофорезное покрытие используется в цветовых решениях Cloud White, Aquatic Green и Budapest Pink, что придает CYBERBOARD более ностальгическое ощущение. Он также обеспечивает больший диапазон насыщенности и повышает устойчивость к царапинам. CYBERBOARD R3 имеет крепление для прокладки, которое улучшает как звук, так и тактильные ощущения от клавиатуры. Продемонстрируйте свое творчество с обновленной светодиодной матрицей. Теперь у клавиатуры более высокая частота обновления, более сильная цветопередача, основные индикаторы и больше слотов для создания эффектов DIY.

Комментарии и отзывы Angry Miao CYBERBOARD R3
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