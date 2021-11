Механическая клавиатура Ducky One 3 Series

DuckyChannel International Co., Ltd., ведущий производитель механических клавиатур и мышей профессионального уровня, официально запускает новую серию из богатой линейки механических клавиатур Ducky One 3, преемницу знаменитой One 2. Новый One 3 будет выпущен с эксклюзивным дополнением - переключателем Cherry RGB Clear.

Ducky использует только лучшие материалы, колпачки для ключей сделаны из настоящего PBT. Легенды без швов формируются методом двойного выстрела, когда два пластика сливаются вместе, что позволяет кнопкам никогда не стираться даже после нескольких лет использования. Эти колпачки для устойчивы к блеску и пятнам, созданы для быстрых движений и непрерывного использования, сохраняя при этом свой первоначальный вид.

Материалы обеспечивают звукопоглощающий эффект, а также смягчают ваши впечатления от набора текста. Более того, версии Pro оснащены дополнительной звукоизоляцией, которая дополнительно подавляет любые нежелательные звуки и улучшает поглощение ударов.

Стабилизаторы премиум-класса - это основа приятного набора текста. Ducky использует эксклюзивные стабилизаторы, сделанные из специально разработанных синтетических материалов, и смазки, чтобы создать прочное и последовательное ощущение при печати на этих больших клавишах.

Механическая клавиатура Ducky's One 3 оснащена съемным кабелем USB Type-C, функцией одновременного нажатия клавиш N-Key, подсветкой RGB для каждой клавиши, 4 форм-факторами в диапазоне от 60%, 65%, 80% до 100%! One 3 также будет эксклюзивно дебютировать с Cherry MX RGB Clear, уникальным тактильным переключателем с силой срабатывания 65 г. Наряду с ассортиментом надежных переключателей Cherry MX вы обязательно найдете переключатель, который соответствует вашему личному вкусу, предлагая пользователям больше возможностей, чем когда-либо прежде.