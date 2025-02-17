Недорогая проводная периферия для дома и офиса. Обзор Rapoo X130PRO

Набор из клавиатуры и мышки Rapoo X130PRO использует классическое проводное подключение. Симметричная форма мышки с фиксированными разрешением 1000 DPI, клавиатура с мембранными переключателями в корпусе с защитой от влаги. Это доступный комплект на каждый день.

Rapoo X130PRO

Комплектация

Поставляется в общей коробке с изображением и данными по особенностям работы.

Rapoo X130PRO

Внешний вид

Мышка в компактном и легком корпусе из матового пластика с гравированным логотипом бренда на спинке. Невысокий профиль и симметричная форма.

Rapoo X130PRO

Установлены тихие переключатели. Здесь нет дополнительных клавиш. Колесико прокрутки с прорезиненной накладкой с насечками. Вращается с тактильными отсечками.

Rapoo X130PRO

На основании четыре компактные ножки скольжения. Окошко сенсора. Кабель подключения длиной 1.5 метра с USB-интерфейсом.

Rapoo X130PRO

У клавиатуры классическое внешнее исполнение для полноразмерного формата с цифровым блоком. Плата у нее защищена от попадания влаги и на основании имеются каналы для отвода случайно пролитой жидкости.

Rapoo X130PRO

Кейкапы из пластика с матовой текстурой. Не маркие. Символы нанесены белой краской, латиница и кириллица с одинаковым кеглем. В правом верхнем углу набор светодиодных индикаторов активных режимов.

Rapoo X130PRO

На основании откидные ножки, регулирующие угол наклона рабочей плоскости. Нанесены противоскользящие накладки.

Rapoo X130PRO

Тесты

Rapoo X130PRO

Клавиатура и мышка для подключения используют интерфейс USB. Определились сразу после подключения. Работает с разными операционными системами и не требует установки драйвера. Дополнительными возможностями настройки не сопровождается.

Rapoo X130PRO

Сенсор в мышке с чувствительностью 1000 DPI продемонстрировала точную работу, курсор не дрожал и не срывал. Клавиатура тихая, подходит для быстрой печати.

Rapoo X130PRO

Итоги

Rapoo X130PRO – недорогой комплект периферии с проводным подключением для дома и офиса. Классическое исполнение и стабильная работа.
Набор беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo X1800Pro…
Героем сегодняшнего обзора будет беспроводной набор Rapoo X1800Pro, включающий клавиатуру и мышку. Точный…
Представлена игровая клавиатура MSI Strike 600…
Компания Micro-Star International пополнила ассортимент полноразмерных геймерских клавиатур моделью Strik…
Astrohaus выпустила уникальную клавиатуру для писателей…
Компания Astrohaus, о которой на самом деле многие никогда не слышали, на выставке CES 2025 представила к…
Incase представила удобную клавиатуру в стиле Microsoft…
Сегодня компания Incase, которая взяла на себя производство аксессуаров компании Microsoft, представила н…
Механическая клавиатура с пиксельным оформлением. Обзор A4Te…
Механическая клавиатура A4Tech Bloody S98 Pixels Red от основной версии отличает уникальная схема оформле…
Rapoo x1960 обзор беспроводной клавиатуры и мышки для работы…
Беспроводной набор клавиатуры и мыши Rapoo x1960 для соединения использует наноприемник 2.4 ГГц и работае…
Комплект беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo X260S…
Рассмотрим детально комплект клавиатуры и мышки Rapoo X260S с поддержкой беспроводного соединения на част…
Доступная и компактная механическая клавиатура. Обзор Rapoo …
Тестируемая сегодня механическая клавиатура Rapoo V500Pro-87 выполнена в компактном форм-факторе, включаю…
Доступный беспроводной набор мышки и клавиатуры. Обзор Rapoo 8000MДоступный беспроводной набор мышки и клавиатуры. Обзор Rapoo 8000M
Выбор беспроводной клавиатуры до 1000 рублей. Обзор SVEN KB-C2300WВыбор беспроводной клавиатуры до 1000 рублей. Обзор SVEN KB-C2300W
Игровая мембранная клавиатура. Обзор SVEN KB-G8200Игровая мембранная клавиатура. Обзор SVEN KB-G8200
Низкопрофильная беспроводная клавиатура для Mac и Windows. Обзор Rapoo E9310MНизкопрофильная беспроводная клавиатура для Mac и Windows. Обзор Rapoo E9310M
Механическая клавиатура с пиксельным оформлением. Обзор A4Tech Bloody S98 Pixels RedМеханическая клавиатура с пиксельным оформлением. Обзор A4Tech Bloody S98 Pixels Red
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor