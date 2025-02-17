Недорогая проводная периферия для дома и офиса. Обзор Rapoo X130PRO

Установлены тихие переключатели. Здесь нет дополнительных клавиш. Колесико прокрутки с прорезиненной накладкой с насечками. Вращается с тактильными отсечками.
На основании четыре компактные ножки скольжения. Окошко сенсора. Кабель подключения длиной 1.5 метра с USB-интерфейсом.
У клавиатуры классическое внешнее исполнение для полноразмерного формата с цифровым блоком. Плата у нее защищена от попадания влаги и на основании имеются каналы для отвода случайно пролитой жидкости.
Кейкапы из пластика с матовой текстурой. Не маркие. Символы нанесены белой краской, латиница и кириллица с одинаковым кеглем. В правом верхнем углу набор светодиодных индикаторов активных режимов.
На основании откидные ножки, регулирующие угол наклона рабочей плоскости. Нанесены противоскользящие накладки.
Клавиатура и мышка для подключения используют интерфейс USB. Определились сразу после подключения. Работает с разными операционными системами и не требует установки драйвера. Дополнительными возможностями настройки не сопровождается.
Сенсор в мышке с чувствительностью 1000 DPI продемонстрировала точную работу, курсор не дрожал и не срывал. Клавиатура тихая, подходит для быстрой печати.