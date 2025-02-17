Недорогая проводная периферия для дома и офиса. Обзор Rapoo X130PRO

Набор из клавиатуры и мышки Rapoo X130PRO использует классическое проводное подключение. Симметричная форма мышки с фиксированными разрешением 1000 DPI, клавиатура с мембранными переключателями в корпусе с защитой от влаги. Это доступный комплект на каждый день.

Комплектация

Поставляется в общей коробке с изображением и данными по особенностям работы.

Внешний вид

Мышка в компактном и легком корпусе из матового пластика с гравированным логотипом бренда на спинке. Невысокий профиль и симметричная форма.

Установлены тихие переключатели. Здесь нет дополнительных клавиш. Колесико прокрутки с прорезиненной накладкой с насечками. Вращается с тактильными отсечками.

На основании четыре компактные ножки скольжения. Окошко сенсора. Кабель подключения длиной 1.5 метра с USB-интерфейсом.

У клавиатуры классическое внешнее исполнение для полноразмерного формата с цифровым блоком. Плата у нее защищена от попадания влаги и на основании имеются каналы для отвода случайно пролитой жидкости.

Кейкапы из пластика с матовой текстурой. Не маркие. Символы нанесены белой краской, латиница и кириллица с одинаковым кеглем. В правом верхнем углу набор светодиодных индикаторов активных режимов.

На основании откидные ножки, регулирующие угол наклона рабочей плоскости. Нанесены противоскользящие накладки.

Тесты

Клавиатура и мышка для подключения используют интерфейс USB. Определились сразу после подключения. Работает с разными операционными системами и не требует установки драйвера. Дополнительными возможностями настройки не сопровождается.

Сенсор в мышке с чувствительностью 1000 DPI продемонстрировала точную работу, курсор не дрожал и не срывал. Клавиатура тихая, подходит для быстрой печати.

Итоги

Rapoo X130PRO – недорогой комплект периферии с проводным подключением для дома и офиса. Классическое исполнение и стабильная работа.