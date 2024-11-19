Доступный беспроводной набор мышки и клавиатуры. Обзор Rapoo 8000M

Рассмотрим набор беспроводной клавиатуры и мышки Rapoo 8000M, поддерживающая два варианта беспроводное соединение с умным переключателем, а также дальностью соединения до 10 метров. Создавалась эта периферия с расчетом на улучшение рабочего процесса профессионалов.

Комплектация

Упаковка из светло-синего картона с данными по характеристикам и спецификациям. На ее лицевой стороне описан пример схемы соединения с несколькими системами, работающими под управлением разных операционных систем. Комплект включает две АА-батарейки, адаптер подключения, руководство пользователя.

Внешний вид

Клавиатура в компактном корпусе из пластика преимущественно черного цвета. На верхней рамке нанесен декоративный схематичный рисунок белым цветом.

Без цифрового блока. Ширина корпуса 295 мм, высота 146 мм и толщина 23 мм. Блок стрелок смещен под правый SHIFT, ENTER двухрядный.

Кнопки F1-F12 выполняют дополнительное действие с зажатием FN. Помимо этого с помощью кнопок 1, 2, 3, 4 идет быстрое переключение между тремя соединениями по Bluetooth и одного 2.4 ГГц.

Символы на кнопки нанесены краской белого цвета. Кириллические и латинские хорошо читаются. За время эксплуатации не стирались.

На основании у клавиатуры две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. Здесь е скрывается отсек для установки АА-батарейки. По периметру прорезиненные накладки. Отметим, наличие защиты от воды, она не будет повреждена при попадании случайно пролитой жидкости.

Мышка в наборе Rapoo 8000M идет в симметричном корпусе. Компактная и легкая. Так же как и в клавиатуре, основным материалом выступает пластик черного цвета.

Колесико прокрутки с противоскользящим покрытием. У нее отсутствуют дополнительные кнопки, только правая и левая.

На основании четыре круглые ножки, окошко сенсора, кнопка для Bluetooth соединения, отсек для батарейки АА и тумблер питания. Есть пенал для хранения адаптера подключения.

Тесты

Набор работает в общей связке. При подключении адаптера автоматически определяется сразу два устройства на радиочастоте 2.4 ГГц. Поддерживается с Windows и Mac. Еще к трем можно провести соединения по Bluetooth 4.0. Между сохраненными в последующем идет быстрое переключение комбинациями клавиш. Оба варианта работают беспроблемно, без видимых задержек.

У мышки сенсор с фиксированной чувствительностью на отметке 1300 DPI. Этого достаточно для работы с несколькими мониторами и выполнения типовой работы. Форма и размеры подходят под разный тип хвата ладонью средних размеров.

Итоги

Клавиатура использует бесшумный тип переключателей. Подходит быструю печать. Комплектного набора из двух батареек хватит надолго.Rapoo 8000M – набор беспроводной периферии с двумя вариантами соединения. Доступный ценник, качество исполнения, компактные габариты и легкость, бесшумная работа, длительное время автономной работы и простая замена батареек.