Механическая клавиатура Roccat Vulcan TKL Pro в цвете Arctic White

Если вы ищете новую игровую клавиатуру, вас может заинтересовать Roccat Vulcan TKL Pro, которая теперь доступна в цвете Arctic White в форм-факторе без рамки. Клавиатура Roccat Vulcan TKL Pro включает в себя оптическую технологию Titan Switch, обеспечивающую быстрое реагирование, вместе с прошивкой, которая четко, отчетливо и с нулевой задержкой распознает каждое нажатие клавиши.

Механическая игровая клавиатура Roccat Vulcan TKL Pro доступна по цене 120 долларов. Клавиатура имеет компактный форм-фактор TKL, срок службы 100 миллионов нажатий клавиш, оснащена оптическими переключателями Titan Optical, обеспечивающими срабатывание 1,4 мм и линейное перемещение.

Меньший размер клавиатуры и съемный плетеный кабель USB-C также делают ее идеальным компаньоном для компьютерных геймеров, находящихся в пути и нуждающихся в стабильной производительности. Его низкопрофильные клавиши обеспечивают плоское положение руки, что снижает утомляемость при длительных игровых сессиях или при вводе текста, а для дополнительной функциональности Vulcan TKL Pro Arctic White имеет элементы управления звуком в стиле микшера.