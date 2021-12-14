Механическая клавиатура Roccat Vulcan TKL Pro в цвете Arctic White

Механическая игровая клавиатура Roccat Vulcan TKL Pro доступна по цене 120 долларов. Клавиатура имеет компактный форм-фактор TKL, срок службы 100 миллионов нажатий клавиш, оснащена оптическими переключателями Titan Optical, обеспечивающими срабатывание 1,4 мм и линейное перемещение.
Меньший размер клавиатуры и съемный плетеный кабель USB-C также делают ее идеальным компаньоном для компьютерных геймеров, находящихся в пути и нуждающихся в стабильной производительности. Его низкопрофильные клавиши обеспечивают плоское положение руки, что снижает утомляемость при длительных игровых сессиях или при вводе текста, а для дополнительной функциональности Vulcan TKL Pro Arctic White имеет элементы управления звуком в стиле микшера.