Механическая клавиатура и игровая мышь Riotoro

Мышь Riotoro Nadix

Riotoro представила на Gamescom два новых продукта, которые должны понравиться геймеру. Nadix - это новая игровая мышь с подсветкой RGB, а новая гарнитура с виртуальным 7.1-канальным окружением называется Aviator Classic.Мышь Riotoro Nadix оснащена RGB-подсветкой во многих местах: на колесе прокрутки, сбоку и логотип сверху. Бренд использует датчик PixArt PMW3325, который может отслеживать до 10000 точек на дюйм. Переключатели Omron с рейтингом 10 миллионов нажатий скрыты под основными кнопками мыши. Частота регулируется до 1000 Гц, и можно установить как функции семи кнопок в целом, так и освещение RGB с помощью программного обеспечения. Nadix будет доступен за 49 евро.

Гарнитура Riotoro Aviator Classic

С точки зрения дизайна новая и первая гарнитура Riotoro, Aviator Classic, напоминает HyperX. В регулируемых наушниках используются два 50-мм динамика, имеется съемный микрофон и сменные амбушюры. Можно просто подключить его с помощью красного 3,5 мм кабеля в оплетке, но Riotoro также предоставляет USB-ЦАП с поддержкой 7.1-канального объемного звука. На блоке управления также есть кнопки для регулировки громкости и отключения микрофона. Aviator Classic также появится в продаже в ближайшее время и будет стоить 69 евро.