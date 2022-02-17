Механическая клавиатура разработчиков ADM42

ADM42 — это уникальная механическая клавиатура, разработанная швейцарским и итальянским дизайнером Лоренцо Леонини премиум-класса, доказывающая возможность сочетания эргономичности и удобства использования в компактном формате, которую можно использовать в качестве основной клавиатуры в офисе, а также в поездках. Клавиатура оптимизирована для разработчиков. ADM42 — результат двухлетних исследований, оптимизаций и доработок по каждому аспекту: компоновке, прошивке, электронике и корпусу.

Гарантия на клавиатуру составляет 2 года. Электронные компоненты были тщательно отобраны, чтобы прослужить долго, также включены компоненты безопасности. Они распространены и их можно заменить после истечения срока гарантии. В ADM42 используются стандартные переключатели и колпачки клавиш, которые можно легко заменить на совместимые.

Кабель USB-C также можно заменить. Было изготовлено множество прототипов для данной клавиатуры. В ADM42 используются стандартные компоненты, доступные в большинстве случаев.