Механическая клавиатура разработчиков ADM42

Гарантия на клавиатуру составляет 2 года. Электронные компоненты были тщательно отобраны, чтобы прослужить долго, также включены компоненты безопасности. Они распространены и их можно заменить после истечения срока гарантии. В ADM42 используются стандартные переключатели и колпачки клавиш, которые можно легко заменить на совместимые.
Кабель USB-C также можно заменить. Было изготовлено множество прототипов для данной клавиатуры. В ADM42 используются стандартные компоненты, доступные в большинстве случаев.