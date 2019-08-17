Механические игровые клавиатуры Logitech

2019-08-17, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - G915 Lightspeed Wireless, G815 Lightsync RGB; [81]
Logitech представил две новые клавиатуры премиум-класса. Новые G915 Lightspeed Wireless и G815 Lightsync RGB - это игровые клавиатуры высокого класса, оснащены низкопрофильными механическими клавишными переключателями GL от Logitech и настраивают до 16,8 миллионов различных цветов.

Вариант G915 использует запатентованную беспроводную технологию Lightspeed 2,4 ГГц , но для подключения потребуется ключ. Тем не менее, он также поддерживает Bluetooth, что дает пользователям возможность выбирать беспроводные технологии, которые они предпочитают. При включенном беспроводном соединении срок службы батареи составляет до 12 дней при полной яркости освещения и до 8 часов использования в день. И также 135 дней использования беспроводной связи с выключенной RGB .

G815 имеет практически идентичный дизайн, но основное отличие — проводное подключение по интерфейсу USB 2.0. Как и G915, в нем используются те же переключатели GL, которые имеют три разных уровня тактильного ощущения для еще большего уровня комфорта и ощущения. Logitech называет их GL Clicky (для слышимого щелчка и тактильной обратной связи), GL Tactile (слабый удар для некоторой тактильной обратной связи) и GL Linear (для абсолютно плавных нажатий клавиш). В сочетании с технологией Logitech Lightsync геймеры могут наслаждаться RGB-освещением, которое синхронизируется с игровым и развлекательным контентом на экране.


Комментарии и отзывы G915 Lightspeed Wireless, G815 Lightsync RGB
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