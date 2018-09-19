Meitu T9 Brilliant Edition и его характеристики

Meitu T9 Brilliant предлагает широкие возможности по редактированию фотографий, что типично для смартфонов компании. «Железные» параметры включают чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, Hi-Fi-аудиочип AKM 4376, аккумулятор на 2900 мАч и 5,88" AMOLED-экран с разрешением 2244 х 1080 точек. Программная основа – прошивка Mei OS 4.3.4 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.Её основными отличиями стали стеклянная задняя панель, экран с вырезом в верхней части и кольцевая вспышка задней камеры. Одна целиком обрамляет модуль двойной камеры, а не расположена ниже неё, как в оригинальном T9. И основная, и фронтальная камеры Meitu T9 Brilliant двойные (12 Мп с OIS + 5 Мп), но в обоих случаях один из модулей применяется только для размытия фона.Стоимость смартфона составит 34000 тысячи рублей.