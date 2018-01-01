Meizu 15 Plus на новых фотографиях

В интернете появилась информация о мобильном телефоне Meizu 15 Plus, который компания совсем скоро планирует выпускать в продажу. На фотографии, которую сили в китайскую социальную сеть, виден смартфон с двумя тыльными камерами и дизайном, который нам что-то сильно напоминает. Пока что говорить о начинке продукта не будем, так как официальной информации нет, а кормить читателей слухами не очень хочется, но в плане внешнего вида смартфон нам уже очень нравится. Да, может он и не удивит вас настолько, чтобы прямо дать гаджету медаль за уникальный внешний вид, но во всем остальном это просто шикарное устройство по всем параметрам. Осталось только дождаться релиза продукта, узнать его стоимость и тогда можно будет говорить о том, что смартфон может, а для чего его покупать не стоит. Думаю, совсем скоро покажут.