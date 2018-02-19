Meizu 15 Plus показали на новых фотографиях

Появились новые изображения мобильного телефона Meizu 15 Plus, который показывают устройство достаточно привлекательным и стильным. Однако, стоит понимать, что на деле все может оказаться немного иначе - далеко не всегда фотографии из сети сходятся с реальным продуктом. С другой стороны, нужно понимать, что китайская компания Meizu не настолько популярная, чтобы дизайнеры создавали настолько качественные изображения и сливали их в сеть - в этом просто нет необходимости. Остается лишь надеяться, что смартфон покажут в самое ближайшее время, тогда можно будет оценить продукт по достоинству и сказать насколько он стоит своих денег. Современные смартфоны далеко не всегда могут этим похвастаться, особенно из Поднебесной. Да и Meizu 15 Plus не самый интересный продукт компании в этом году, как мне кажется.