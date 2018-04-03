Meizu 15 и Meizu 15 Plus засветились на живых фото

Китайские сетевые источники поделились фотографиями, на которых, как утверждается, изображены смартфоны Meizu 15 и Meizu 15 Plus. Утверждается, что оба устройства получили металлический корпус с домашней кнопкой и \AMOLED-дисплей с соотношением сторон 16:9. Старшую модель оснастили 5,95-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560:1440 пикселей), младшую – 5,46 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей).

Meizu 15 Plus получил процессор Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную камеру 12+20 Мп, 20-Мп камеру для селфи и аккумулятор на 3430 мАч. Младшая модель отличается Meizu 15 чипсетом Qualcomm Snapdragon 660 и аккумулятором на 2940 мАч.