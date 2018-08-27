Meizu 16 Mirror Blue засветился на живом фото

Пару недель назад компания Meizu представила флагманские смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus, которые доступны только в белой и чёрной расцветках. Утекшее в сеть живое фото позволяет надеяться, что нас ждет новый цветовой вариант. На снимке изображен Meizu 16 в расцветке Mirror Blue – зеркально-синем градиентном исполнении. Скорее всего, эта версия будет стоить столько же, сколько и оригинальная. Напомним, что в России Meizu 16 появится в октябре по розничной цене 42 990 и 49 990 рублей за версии с 6+64 ГБ и 8+128 ГБ.

Meizu 16 Plus оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), который занимает 91,18% передней панели, двойной основной камерой на 12+20 Мп с 3-кратным зумом, фронтальной камерой на 20 Мп, 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3640 мАч и предустановленной Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme OS. Meizu 16 отличается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и аккумулятором на 3010 мАч.